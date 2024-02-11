"И мы только начали". Украина догнала Россию по числу дальних дронов-камикадзе – Федоров

В ГУР и Кабмине говорят, что в нише дронов-камикадзе типа Shahed между Украиной и Россией уже паритет, но мы только начали ее масштабировать

БПЛА Баклан (Фото: Действие)

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждает, что Украина уже достигла паритета с Россией по количеству дальних дронов-камикадзе.

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"Если говорить о нише "шахедов" и дальних дронов, я просто процитирую Буданова. Он несколько дней назад в интервью сказал, что у нас есть паритет по этим дронам. Я скажу, что это правда. У нас до десяти производителей, которые производят дальние дроны-камикадзе", — сказал Федоров в интервью журналисту Илье Кабачинскому

По его словам, производство таких дронов ограничивается только бюджетным финансированием.

"Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то пылает на территории России. И это можно масштабировать. За полгода мы догнали [Россию] по количеству. Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали", — сказал он.

"Мы будем их уничтожать, пока они будут атаковать этим дерьмом нашу Украину", — сказал он, показав на "шахеды".

По словам Федорова, Украина параллельно разрабатывает методы радиоэлектронной борьбы, чтобы сажать "шахеды" на землю, а не только сбивать.

"Наши партнеры также смотрят, как дроны-камикадзе разгружают системы ПВО, и это вызов для любой системы защиты неба", — сказал Федоров.