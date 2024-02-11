"И мы только начали". Украина догнала Россию по числу дальних дронов-камикадзе – Федоров
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждает, что Украина уже достигла паритета с Россией по количеству дальних дронов-камикадзе.
По его словам, производство таких дронов ограничивается только бюджетным финансированием.
"Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то пылает на территории России. И это можно масштабировать. За полгода мы догнали [Россию] по количеству. Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали", — сказал он.
"Мы будем их уничтожать, пока они будут атаковать этим дерьмом нашу Украину", — сказал он, показав на "шахеды".
По словам Федорова, Украина параллельно разрабатывает методы радиоэлектронной борьбы, чтобы сажать "шахеды" на землю, а не только сбивать.
"Наши партнеры также смотрят, как дроны-камикадзе разгружают системы ПВО, и это вызов для любой системы защиты неба", — сказал Федоров.
- В ночь на 11 февраля Россия атаковала Украину 45-ю "шахедами".
- В ночь на 9 февраля Украина нанесла удары по двум НПЗ в Краснодарском крае. До этого Силам обороны удалось остановить производство по меньшей мере на двух других российских НПЗ, один из которых – на Балтийском море.