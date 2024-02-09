СБУ ударила дронами по двум НПЗ в Краснодарском крае — детали последствий атаки и фото

СБУ ударила беспилотниками по Ильскому и Афипском нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае РФ

Пожар на Ильском НПЗ (Фото: скриншот с видео)

В ночь на 9 февраля в российском Краснодарском крае Служба безопасности Украины ударила беспилотниками по двум нефтеперерабатывающим заводам — Ильский и Афипский. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовом блоке.

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По его словам, на Ильском НПЗ произошел большой пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год — без нее оккупанты не смогут производить дизельное топливо для военных целей. Такая установка стоит $50 млн.

Насчет Афипского НПЗ последствия попаданий пока уточняются.

Оба объекта расположены на расстоянии около 20 км друг от друга. Отмечается, что россияне даже поднимали в воздух авиацию, но это не помогло защитить НПЗ.

Ранее появились видео пожара на Ильском НПЗ после ударов.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

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