СБУ ударила дронами по двум НПЗ в Краснодарском крае — детали последствий атаки и фото
В ночь на 9 февраля в российском Краснодарском крае Служба безопасности Украины ударила беспилотниками по двум нефтеперерабатывающим заводам — Ильский и Афипский. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовом блоке.
По его словам, на Ильском НПЗ произошел большой пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год — без нее оккупанты не смогут производить дизельное топливо для военных целей. Такая установка стоит $50 млн.
Насчет Афипского НПЗ последствия попаданий пока уточняются.
Оба объекта расположены на расстоянии около 20 км друг от друга. Отмечается, что россияне даже поднимали в воздух авиацию, но это не помогло защитить НПЗ.
Ранее появились видео пожара на Ильском НПЗ после ударов.
- 18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.
- 19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.
- Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.
Читайте также: Спецоперация СБУ. На НПЗ возле Санкт-Петербурга произошел взрыв: что известно