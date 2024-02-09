СБУ вдарила дронами по двох НПЗ у Краснодарському краї — деталі наслідків атаки та фото

СБУ вдарила безпілотниками по Ільському та Афіпському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ

Пожежа на Ільському НПЗ (Фото: скріншот з відео)

У ніч проти 9 лютого в російському Краснодарському краї Служба безпеки України вдарила безпілотниками по двох нафтопереробних заводах — Ільський та Афіпський. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силовому блоці.

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За його словами, на Ільському НПЗ сталася велика пожежа, було вражено уустановку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік — без неї окупанти не зможуть виробляти дизельне паливо для військових цілей. Така установка коштує $50 млн.

Щодо Афіпського НПЗ наслідки влучань поки що уточнюються.

Обидва об'єкти розташовані на відстані близько 20 км один від одного. Зазначається, що росіяни навіть піднімали повітря авіацію, але це не допомогло захистити НПЗ.

Раніше з'явились відео пожежі на Ільському НПЗ після ударів.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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