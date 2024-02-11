"І ми тільки почали". Україна догнала Росію за кількістю дальніх дронів-камікадзе – Федоров
Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стверджує, що Україна уже має паритет з Росією за кількістю дальніх дронів-камікадзе.
"Якщо говорити про нішу "шахедів" і дальніх дронів, я просто процитую Буданова. Він кілька днів тому в інтерв'ю сказав, що у нас є паритет по цих дронах. Я скажу, що це правда. У нас до десяти виробників, які виробляють дальні дрони-камікадзе", – сказав Федоров в інтерв'ю журналісту Іллі Кабачинському.
За його словами, виробництво таких дронів обмежується тільки бюджетним фінансуванням.
"Можна виробляти тисячі цих дронів. Уже вироблені тисячі, майже кожного дня десь щось палає на території Росії. І це можна масштабувати. За пів року ми наздогнали [Росію] за кількістю. Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали", – сказав він.
"Ми будемо їх знищувати, поки вони будуть атакувати цим лайном нашу Україну", – сказав він, показавши на "шахеди".
За словами Федорова, Україна паралельно розробляє методи радіоелектронної боротьби, щоб садити "шахеди" на землю, а не лише збивати.
"Наші партнери також дивляться, як дрони-камікадзе розвантажують системи ППО, і це є викликом для будь-якої системи захисту неба", – сказав Федоров.
- У ніч проти 11 лютого Росія атакувала Україну 45-ма "шахедами".
- У ніч проти 9 лютого Україна завдала ударів по двох НПЗ в Краснодарському краї. До цього Силам оборони вдалося зупинити виробництво щонайменше на двох інших російських НПЗ, один з яких – аж на Балтійському морі.