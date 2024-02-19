ВСУ сбили самолеты Су-34 и Су-35С, которые бомбили позиции. В сети пишут, что у Мариуполя

Украинские военные каналы уточнили, что самолеты были уничтожены в районе Мариуполя

Истребитель Су-35С (Фото: ресурс оккупантов)

Утром 19 февраля украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

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По его словам, сбитые самолеты наносили удары управляемыми авиационными бомбами по позициям ВСУ.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук уточнил, что цели были сбиты на восточном направлении.

Украинские каналы, которые освещают войну, написали, что "вечный полет" произошел в районе временно оккупированного Мариуполя.

17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34, уже третий за последние два дня.

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