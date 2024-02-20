Сбитие Су-24 и Су-35С снизило активность авиации РФ. ВСУ: Уже так нагло себя не ведут

Спикер командования ВС ВСУ Игнат считает, что противник понимает, что его могут достать и "уже так нагло себя не ведут"

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сбитые самолеты сбрасывали управляемые авиационные бомбы по позициям Сил обороны.

Игнат отметил, что на северном, на южном и на восточном направлениях после падения российских самолетов – определенный период оккупанты не решаются подлетать ближе.

"А чем ближе подлетает самолет с управляемыми авиабомбами под крыльями, тем дальше те бомбы могут лететь вглубь нашей обороны", – отметил он.

По его мнению, противник понимает, что его могут достать и "уже так нагло они себя не ведут и летают меньше".

"Особенно вчера активность вражеской авиации была значительно и значительно меньше", – добавил Игнат.

Также он добавил, что Воздушные силы имеют инструменты, чтобы доставать врага на больших расстояниях, однако таких инструментов нужно значительно больше.

Вчера командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что российские истребители Су-34 и Су-35С были сбиты в районе Мариуполя.

Место уничтожения Су-34 (Фото: Николай Олещук/Telegram)

17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34, уже третий за последние два дня.

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