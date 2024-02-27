Сили оборони збили ще один Су-34 росіян на сході

Су-34 росіян (Фото: ресурс окупантів)

Українські військові збили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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"Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", – написав він.

20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34.

19 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що українські військові збили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

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