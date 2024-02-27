Силы обороны сбили еще один Су-34 россиян на востоке

Су-34 россиян (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские военные сбили очередной российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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"Минус еще один Су-34 на Восточном направлении! Вчера российским пилотам удалось увернуться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет в этот раз", – написал он.

20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34.

19 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

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