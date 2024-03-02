ЗСУ вдалося збити ще один Су-34 на сході. Він летів бомбардувати українські позиції КАБами
Українським військовим вдалося знищити ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Зазначається, що літак було збито близько 09:00 1 березня.
Су-34 намагався бити по українських позиціях керованими авіаційними бомбами.
Моніторингові канали писали, що винищувач був збитий у районі тимчасово окупованого Маріуполя.
Раніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони мають "певне озброєння", яке може збивати російські літаки на великих відстанях.
ДОВІДКАСу-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині із зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дають змогу вести самостійно маневровий повітряний бій із будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.
- Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.
- 20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".
- Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.
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