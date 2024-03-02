ЗСУ вдалося збити ще один Су-34 на сході. Він летів бомбардувати українські позиції КАБами

Вранці 1 березня українські воїни збили ще один Су-34 на східному напрямку

Винищувач-бомбардувальник Су-34 (Фото: ресурс окупантів)

Українським військовим вдалося знищити ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Зазначається, що літак було збито близько 09:00 1 березня.

Су-34 намагався бити по українських позиціях керованими авіаційними бомбами.

Моніторингові канали писали, що винищувач був збитий у районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Раніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони мають "певне озброєння", яке може збивати російські літаки на великих відстанях.

ДОВІДКА Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині із зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дають змогу вести самостійно маневровий повітряний бій із будь-якими винищувачами противника на рівних умовах. Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині із зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дають змогу вести самостійно маневровий повітряний бій із будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.

Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

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