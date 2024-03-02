ВСУ удалось сбить еще один Су-34 на востоке. Он летел бомбить украинские позиции КАБами

Утром 1 марта украинские воины сбили еще один Су-34 на восточном направлении

Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)

Украинским военным удалось уничтожить еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Отмечается, что самолет был сбит около 09:00 1 марта.

Су-34 пытался бить по украинским позициям управляемыми авиационными бомбами.

Мониторинговые каналы писали, что истребитель был сбит в районе временно оккупированного Мариуполя.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у Сил обороны есть "определенное вооружение", которое может сбивать российские самолеты на больших расстояниях.

СПРАВКА Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия благодаря высоким боевым качествам, позволяющим вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми истребителями противника на равных условиях. Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия благодаря высоким боевым качествам, позволяющим вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми истребителями противника на равных условиях.

Утром 27 февраля командующий Воздушными силами Олещук сообщил, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

Утром 29 февраля стало известно, что украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

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