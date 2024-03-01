ВСУ: У нас есть определенное вооружение, которое достает авиацию РФ на больших расстояниях

Игнат заявил, что российские летчики будут опасаться и даже могут отказываться от выполнения задач

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Украинские военные имеют "определенное вооружение", которое может сбивать российские самолеты на больших расстояниях. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, авиация россиян в последнее время проявляет большую активность, а поэтому процент уничтожения самолетов врага увеличился.

"Конечно, потому что у нас есть определенное вооружение, которым мы можем их доставать на том или ином направлении, и на большом расстоянии – подчеркиваю", – сказал Игнат.

Он отметил, что летчики РФ пытаются не подлетать близко к зоне действия противовоздушной обороны, но пообещал "дальнейшие сюрпризы на дальних подступах".

"Для Украины это серьезный результат и психологическое давление на врага, поскольку российские пилоты будут опасаться и даже могут отказаться от выполнения задания", — заявил военный.

Утром 27 февраля командующий Воздушными силами Олещук сообщил, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

Утром 29 февраля стало известно, что украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

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