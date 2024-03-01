ВСУ: У нас есть определенное вооружение, которое достает авиацию РФ на больших расстояниях
Украинские военные имеют "определенное вооружение", которое может сбивать российские самолеты на больших расстояниях. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
По его словам, авиация россиян в последнее время проявляет большую активность, а поэтому процент уничтожения самолетов врага увеличился.
"Конечно, потому что у нас есть определенное вооружение, которым мы можем их доставать на том или ином направлении, и на большом расстоянии – подчеркиваю", – сказал Игнат.
Он отметил, что летчики РФ пытаются не подлетать близко к зоне действия противовоздушной обороны, но пообещал "дальнейшие сюрпризы на дальних подступах".
"Для Украины это серьезный результат и психологическое давление на врага, поскольку российские пилоты будут опасаться и даже могут отказаться от выполнения задания", — заявил военный.
- Утром 27 февраля командующий Воздушными силами Олещук сообщил, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.
- 20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".
- Утром 29 февраля стало известно, что украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.
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