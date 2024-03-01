ЗСУ: Ми маємо певне озброєння, яке дістає авіацію росіян на великих відстанях, будуть сюрпризи

Ігнат заявив, що російські льотчики побоюватимуться і навіть можуть відмовлятися від виконання завдань

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Українські військові мають "певне озброєння", яке може збивати російські літаки на відстанях. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, авіація росіян останнім часом виявляє більшу активність, а тому відсоток знищення літаків ворога збільшився.

"Звичайно, тому що у нас є певне озброєння, яким ми можемо їх діставати на тому чи іншому напрямку, і на великій відстані – наголошую", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що льотчики РФ намагаються не підлітати близько до зони дії протиповітряної оборони, але пообіцяв "подальші сюрпризи на далеких підступах".

"Для України це серйозний результат та психологічний тиск на ворога, оскільки російські пілоти побоюватимуться і навіть можуть відмовитися від виконання завдання", – заявив військовий.

Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збивання російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

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