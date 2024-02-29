Знищення трьох Су-34 за добу. ЗСУ: Збиваємо їх на далеких підступах, у нас більше систем

Ігнат заявив, що російські льотчики вже не підлітають настільки близько до лінії фронту

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Українські військові збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на далеких підступах до лінії фронту. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, тепер вдається знищувати літаки росіян на далеких відстанях.

"Збиваються вони досить далеко. Тобто російські пілоти вже не так нахабніють, уже не так підлітають близько. Щоб далі запустити керовану авіабомбу, потрібно підлетіти ближче, і вони повинні ризикувати. Ризикуючи, потрапляють у такі історії, як сьогоднішня", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що відсутність у повітрі літаків далекого радіолокаційного виявлення та спостереження А-50 також сприяє знищенню інших повітряних суден ворога на великих відстанях.

"В України з'являється більше засобів, щоб діставати ворога. І дуже важливо надавати Україні більше систем. Засоби протиповітряної оборони, а також боєприпаси до них – зенітні керовані ракети – виробляються нешвидко. А витрата у нас серйозна", — заявив військовий.

Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

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