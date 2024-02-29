Уничтожение трех Су-34 за сутки. ВСУ: Сбиваем их на дальних подступах, у нас больше систем

Игнат заявил, что российские летчики уже не подлетают настолько близко к линии фронта

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Украинские военные сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на дальних подступах к линии фронта. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, теперь удается уничтожать самолеты россиян на дальних расстояниях.

"Сбиваются они довольно далеко. То есть российские пилоты уже не так наглеют, уже не так подлетают близко. Чтобы дальше запустить управляемую авиабомбу, нужно подлететь поближе, и они должны рисковать. Рискуя, попадают в такие вот истории, как сегодняшняя", — сказал Игнат.

Он отметил, что отсутствие в воздухе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения А-50 также способствует уничтожению других воздушных суден врага на больших расстояниях.

"У Украины появляется больше средств, чтобы доставать врага. И очень важно предоставлять Украине больше систем. Средства противовоздушной обороны, а также боеприпасы к ним – зенитные управляемые ракеты – производятся небыстро. А расход у нас серьезный", — заявил военный.

Утром 27 февраля командующий Воздушными силами Олещук сообщил о том, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

Утром 29 февраля стало известно, что украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

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