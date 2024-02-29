ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя. Это уже третий самолет за сутки
Украинские воины уничтожили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34 на Донбассе утром 29 февраля. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
По его словам, российские летчики "не делают никаких выводов".
Около 09:00 в районах Авдеевки и Мариуполя были уничтожены еще два Су-34.
Ранее стало известно об уничтожении еще одного такого истребителя в ночь на 29 февраля.
Россияне используют эти самолеты для ударов управляемыми авиационными бомбами по позициям украинских войск.
Утром 27 февраля Олещук сообщал о том, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.
20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уничтожение российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, так как противник понимает, что "его могут достать".
- 17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34.
- 19 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.
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