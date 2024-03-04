ВСУ: Россия сбрасывает десятки КАБов в день, несмотря на результаты по уничтожению Су-34

Игнат заявил, что удары управляемыми авиационными бомбами продолжаются каждый день

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российская армия снизила активность ударов управляемыми авиационными бомбами, но все равно продолжаются ежедневные бомбежки по всему фронту. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, ситуация меняется, враг делает выводы и ведет себя осторожнее.

"Но самолеты снова наносят удары, сбрасывают десятки управляемых авиационных бомб с разных направлений. Активность авиации с КАБами снизилась, но эти удары продолжаются", — сказал Игнат.

Он отметил, что самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения А-50 уже семь дней не видно в воздухе.

"В РФ заявили, что будут восстанавливать самолеты на хранении, они им нужны для планирования ударов и разведки", — заявил военный.

29 февраля Силы обороны сбили три самолета РФ. Утром стало известно, что сбит один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже командующий ВС Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

1 марта вблизи Мариуполя был сбит самолет РФ, пытавшийся бить по украинским позициям управляемыми авиационными бомбами.

Воины Воздушных сил 2 марта нанесли удары еще по двум российским самолетам, удалось сбить Су-34.

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