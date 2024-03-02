Командующий Воздушными силами сообщил об ударе ракетами по еще двум "сушкам" россиян

ВСУ нанесли ракетные удары по еще двум самолетам оккупантов, о результатах пока что не сообщается

Николай Олещук (Фото: t.me/MykolaOleshchuk)

Воины Воздушных сил 2 марта нанесли удары по еще двум российским самолетам. Сейчас ожидается подтверждение желаемого результата боевой работы, сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

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"Противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб с самолетов тактической авиации. Только что произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35", – сообщил командующий.

Он отметил, что летать оккупантам становится все труднее, однако ВСУ нужно больше систем и больше оружия, чтобы очистить от россиян украинское небо.

Сегодня Олещук также показал видео сбитого 1 марта на Мариупольском направлении истребителя российских оккупантов:

29 февраля Силы обороны сбили три самолета РФ. Утром стало известно, что сбит один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

1 марта вблизи Мариуполя был сбит самолет РФ, пытавшийся бить по украинским позициям управляемыми авиационными бомбами.

Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 346 самолетов оккупантов.

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