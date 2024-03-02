Путін не дорахується 110 одиниць техніки та 960 окупантів. Втрати Росії від Генштабу ЗСУ
Російська армія втратила 960 солдатів та офіцерів, 110 одиниць техніки, а також 50 артилерійських систем за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли про 82 бойові зіткнення, росіяни наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 415 640 (+960),
– танків – 6624 (+14),
– бойових броньованих машин – 12 611 (+29),
– артилерійських систем – 10 153 (+47),
– РСЗВ – 1003 (+3),
– засобів ППО – 696 (+5),
– літаків – 346 (+1),
– вертольотів – 325,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),
– крилатих ракет – 1915 (+3),
– кораблів/катерів – 25,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 267 (+61),
– спеціальної техніки – 1617 (+6).
- 17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життів українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
- Станом на 1 березня, за даними ОСУВ "Таврія", під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога.
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