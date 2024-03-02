Путин не досчитается 110 единиц техники и 960 оккупантов. Потери России от Генштаба ВСУ
Российская армия потеряла 960 солдат и офицеров, 110 единиц техники, а также 50 артиллерийских систем за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли о 82 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 415 640 (+960),
— танков — 6624 (+14),
— боевых бронированных машин — 12 611 (+29),
— артиллерийских систем — 10 153 (+47),
— РСЗО — 1003 (+3),
— средств ПВО — 696 (+5),
— самолетов — 346 (+1),
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7829 (+35),
— крылатых ракет — 1915 (+3),
— кораблей/катеров — 25,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 13 267 (+61),
— специальной техники — 1617 (+6).
- 17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
- По состоянию на 1 марта, по данным ОСУВ "Таврия", под Авдеевкой ситуация остается динамичной, у россиян есть локальные успехи, но Силам обороны удалось сбавить темп наступления врага.
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