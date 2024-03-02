Путин не досчитается 110 единиц техники и 960 оккупантов. Потери России от Генштаба ВСУ

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 960 российских оккупантов за минувшие сутки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 960 солдат и офицеров, 110 единиц техники, а также 50 артиллерийских систем за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли о 82 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 415 640 (+960),

— танков — 6624 (+14),

— боевых бронированных машин — 12 611 (+29),

— артиллерийских систем — 10 153 (+47),

— РСЗО — 1003 (+3),

— средств ПВО — 696 (+5),

— самолетов — 346 (+1),

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7829 (+35),

— крылатых ракет — 1915 (+3),

— кораблей/катеров — 25,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 267 (+61),

— специальной техники — 1617 (+6).

17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

По состоянию на 1 марта, по данным ОСУВ "Таврия", под Авдеевкой ситуация остается динамичной, у россиян есть локальные успехи, но Силам обороны удалось сбавить темп наступления врага.

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