РФ перестала наступать на Купянск и Работино, прорывается у Авдеевки и Марьинки — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами было зафиксировано в районах Авдеевки и Марьинки

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения. В направлении Купянска штурмов не было. Около Кременной отбито 14 атак в районах Тернов, Ямполовки, Раздоловки и Белогоровки.

Под Бахмутом украинские воины отбили восемь атак в районах Богдановки, Ивановского и Андреевки.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 24 штурма в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также провалились 29 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного под Марьинкой.

В Запорожской и Херсонской областях штурмов россиян не было, но ВСУ удерживают позиции на левом берегу Днепра в Крынках.

Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, ракетчики поразили район сосредоточения техники, три артиллерийских средства, три пункта управления и три склада боеприпасов.

17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

По состоянию на 1 марта, по данным ОСУВ "Таврия", под Авдеевкой ситуация остается динамичной, у россиян есть локальные успехи, но Силам обороны удалось сбавить темп наступления врага.

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