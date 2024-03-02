РФ перестала наступати на Куп'янськ та Роботине, проривається біля Авдіївки та Мар'їнки — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень з росіянами була зафіксована в районах Авдіївки та Мар'їнки

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 82 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська штурмів не було. Біля Кремінної відбито 14 атак у районах Тернів, Ямполівки, Роздолівки та Білогорівки.

Під Бахмутом українські воїни відбили вісім атак у районах Богданівки, Іванівського та Андріївки.

На Авдіївському напрямі Сили оборони відбили 24 штурми в районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 29 атак у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного під Мар'їнкою.

У Запорізькій та Херсонській областях штурмів росіян не було, але ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра у Кринках.

Українська авіація завдала ударів по 13 районам зосередження особового складу, ракетники вразили район зосередження техніки, три артилерійські засоби, три пункти управління та три склади боєприпасів.

17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життів українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

27 лютого штурмові групи російських окупантів було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

Станом на 1 березня, за даними ОСУВ "Таврія", під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога.

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