РФ перестала наступати на Куп'янськ та Роботине, проривається біля Авдіївки та Мар'їнки — карта
Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 82 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська штурмів не було. Біля Кремінної відбито 14 атак у районах Тернів, Ямполівки, Роздолівки та Білогорівки.
Під Бахмутом українські воїни відбили вісім атак у районах Богданівки, Іванівського та Андріївки.
На Авдіївському напрямі Сили оборони відбили 24 штурми в районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського.
Також провалилися 29 атак у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного під Мар'їнкою.
У Запорізькій та Херсонській областях штурмів росіян не було, але ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра у Кринках.
Українська авіація завдала ударів по 13 районам зосередження особового складу, ракетники вразили район зосередження техніки, три артилерійські засоби, три пункти управління та три склади боєприпасів.
- 17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життів українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
- Станом на 1 березня, за даними ОСУВ "Таврія", під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога.
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