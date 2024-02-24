У районі Авдіївки воїни 47 окремої механізованої бригади знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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Військові заявляють, що ТОС була накрита їхньою артилерією.

Зазначається, що система має слабку броню та великі розміри, що робить її ідеальною мішенню.

ДОВІДКА Система "Солнцепек" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь із системи ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою понад 200 кг. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, які були затрофеєні під час боїв проти росіян. Система "Солнцепек" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь із системи ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою понад 200 кг. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, які були затрофеєні під час боїв проти росіян.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вулиці Авдіївки буквально усіяні трупами російських окупантів, незважаючи на переможні реляції пропаганди Москви про захоплення міста.

Раніше у 47 бригаді показали відео застосування американських танків M1 Abrams поблизу Авдіївки.

У 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що в районі міста співвідношення втрат Сил оборони та російської армії становить один до десяти, а іноді й більше.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

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