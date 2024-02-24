В районе Авдеевки воины 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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Военные заявляют, что ТОС была накрыта их артиллерии.

Отмечается, что система имеет слабую броню и большие размеры, что делает его идеальной мишенью.

СПРАВКА Система "Солнцепек" используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из системы ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом до более 200 кг. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян. Система "Солнцепек" используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из системы ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом до более 200 кг. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что улицы Авдеевки буквально усеяны трупами российских оккупантов, несмотря на победные реляции пропаганды Москвы о захвате города.

Ранее в 47 бригаде показали видео применения американских танков M1 Abrams вблизи Авдеевки.

В 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что в районе города соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя к датам, связанным с 23 и 24 февраля.

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