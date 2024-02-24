Кулеба: Российская пропаганда радуется захвату Авдеевки. Там все усеяно трупами оккупантов

Кулеба заявил, что за Авдеевку Россия заплатила большим количеством жизней, чем за 10 лет войны в Афганистане

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/JUSTIN LANE)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что улицы Авдеевки буквально усеяны трупами российских оккупантов, несмотря на победные реляции пропаганды Москвы о захвате города. Об этом он сказал во время заседания Совета безопасности ООН.

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По его словам, пока в ООН идет заседание, в Украине умирают люди от атак россиян.

Он отметил, что РФ понесла огромные потери в ходе "мясного штурма" Авдеевки.

"Мы их так не называем – так же россияне называют эту варварскую военную тактику, за руины Авдеевки Россия заплатила большим количеством военных жизней, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане", — сказал Кулеба.

Дипломат заявил, что Украина хочет мира, но не позволит России безнаказанно убивать своих граждан.

"И мы никогда не примем никаких предложений сдаться или уступить наши земли и свободы под видом мира. Украине нужно больше средств ПВО и боеприпасы, чтобы остановить российскую армию, иначе миру придется платить гораздо более высокую цену в будущем", — резюмировал глава МИД.

Ранее в 47 бригаде показали видео применения американских танков M1 Abrams вблизи Авдеевки. В 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что в районе города соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что в целях сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя к датам, связанным с 23 и 24 февраля.

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