Кулеба: Російська пропаганда радіє захопленню Авдіївки. Там усе засіяно трупами окупантів

Кулеба заявив, що за Авдіївку Росія заплатила більшою кількістю життів, ніж за 10 років війни в Афганістані

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/JUSTIN LANE)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вулиці Авдіївки буквально усіяні трупами російських окупантів, незважаючи на переможні реляції пропаганди Москви щодо захоплення міста. Про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, доки в ООН триває засідання, в Україні помирають люди від атак росіян.

Він зазначив, що РФ зазнала величезних втрат під час "м'ясного штурму" Авдіївки.

"Ми їх так не називаємо – так само росіяни називають цю варварську військову тактику, за руїни Авдіївки Росія заплатила більшою кількістю військових життів, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані", – сказав Кулеба.

Дипломат заявив, що Україна хоче миру, але не дозволить Росії безкарно вбивати своїх громадян.

"І ми ніколи не приймемо жодних пропозицій здатися чи поступитися нашими землями і свободами під виглядом миру. Україні потрібно більше засобів ППО та боєприпаси, щоб зупинити російську армію, інакше світові доведеться платити набагато вищу ціну в майбутньому", — резюмував глава МЗС.

Раніше у 47 бригаді показали відео застосування американських танків M1 Abrams поблизу Авдіївки. У 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що в районі міста співвідношення втрат Сил оборони та російської армії становить один до десяти, а іноді й більше.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів із Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

Читайте також: Зеленський: Авдіївка – єдине досягнення Росії за дев'ять місяців війни