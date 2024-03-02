Командувач Повітряних сил оголосив про удар ракетами по двох "сушках". Мінус Су-34 у Росії

Командувач Повітряних сил оголосив про удар ракетами по двох "сушках". Мінус Су-34 у Росіїдоповнено
Воїни Повітряних сил 2 березня завдали ударів по ще двох російських літаках. Наразі очікується підтвердження бажаного результату бойової роботи, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Згодом підтвердилось знищення одного Су-34.
"Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації. Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35", – повідомив командувач.
Він зазначив, що літати окупантам стає дедалі важче, однак ЗСУ потрібно більше систем і більше зброї, щоб очистити від росіян українське небо.
Сьогодні Олещук також показав відео збитого 1 березня на Маріупольському напрямку винищувача російських окупантів:
ДОПОВНЕНО О 18:50. Повітряні сили відзвітували про результати цієї бойової роботи – на сході збито один російський літак Су-34.
"На жаль, тільки один. Продовжуємо бити окупанта!" – йдеться в повідомленні.
- 29 лютого Сили оборони збили три літаки РФ. Вранці стало відомо, що збито один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.
- 1 березня поблизу Маріуполя було збито літак РФ, який намагався бити по українських позиціях керованими авіаційними бомбами.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 346 літаків окупантів.
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