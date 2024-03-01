ЗСУ: Росіяни ведуть жорсткі бої за Синьківку, хочуть плацдарм під Тернами – мапа
На Куп'янсько-Лиманському напрямку російські загарбники ведуть "жорсткі бої" за Синьківку, намагаються вийти на бар'єр річки Чорний Жеребець біля Тернів та зайняти плацдарм для подальшого розвитку наступу. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
За його словами, на Лимано-Куп'янському напрямку є дві "найбільш жорсткі точки", де наразі точаться бойові дії: поблизу Синьківки, за яку зараз ведуться "жорсткі бої", та Терни біля річки Чорний Жеребець – на Торському виступі.
Біля Тернів окупанти намагаються вийти на бар'єр річки та зайняти плацдарм для подальшого розвитку наступу на Куп'янськ, наступний бар'єрний рубіж на напрямку – річка Оскіл, пояснив Євлаш.
Військовий зазначив, що наразі загарбники перекидають свої резерви й потужності туди, намагаються нав'язувати українським захисникам "шалений бій".
"У зв'язку з тим, що [у Росії] наближаються вибори, і намагаються під це показати якісь "перемоги". Це вже не перший раз приймають такі політичні рішення, керуючись більше політичною доцільністю, ніж військовою", – зазначив він.
Євлаш повідомив, що росіяни зараз "зовсім не рахується з втратами" та користуються нагодою, що в Україні є заминка з допомогою міжнародних партнерів та нестача боєприпасів: "Ворог намагається це використати по максимуму і сунути вперед".
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