ЗСУ: Росіяни ведуть жорсткі бої за Синьківку, хочуть плацдарм під Тернами – мапа

Росіяни не вперше приймають рішення, керуючись більше політичною доцільністю, ніж військовою, зазначив речник ОСУВ "Хортиця"

Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янсько-Лиманському напрямку російські загарбники ведуть "жорсткі бої" за Синьківку, намагаються вийти на бар'єр річки Чорний Жеребець біля Тернів та зайняти плацдарм для подальшого розвитку наступу. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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За його словами, на Лимано-Куп'янському напрямку є дві "найбільш жорсткі точки", де наразі точаться бойові дії: поблизу Синьківки, за яку зараз ведуться "жорсткі бої", та Терни біля річки Чорний Жеребець – на Торському виступі.

Біля Тернів окупанти намагаються вийти на бар'єр річки та зайняти плацдарм для подальшого розвитку наступу на Куп'янськ, наступний бар'єрний рубіж на напрямку – річка Оскіл, пояснив Євлаш.

Військовий зазначив, що наразі загарбники перекидають свої резерви й потужності туди, намагаються нав'язувати українським захисникам "шалений бій".

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

"У зв'язку з тим, що [у Росії] наближаються вибори, і намагаються під це показати якісь "перемоги". Це вже не перший раз приймають такі політичні рішення, керуючись більше політичною доцільністю, ніж військовою", – зазначив він.

Євлаш повідомив, що росіяни зараз "зовсім не рахується з втратами" та користуються нагодою, що в Україні є заминка з допомогою міжнародних партнерів та нестача боєприпасів: "Ворог намагається це використати по максимуму і сунути вперед".

25 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що тиск російської армії на Купʼянському напрямку достатньо сильний. Він наголосив, що зараз інтенсивність застосування артилерії між українськими військами та російськими становить один до шести.

28 лютого окупанти вдарили керованими авіабомбами по Купʼянську, внаслідок чого загинули дві людини.

Експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк заявив, що наразі російсько-українська війна є у "цікавому періоді", коли противник намагається до виборів здобути хоч щось на полі бою.

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