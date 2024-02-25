Куп’янський напрямок. Зеленський: Співвідношення застосування артилерії – один до шести

Глава держави зауважив, що до кінця 2023 року співвідношення становило один до 12

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що тиск російської армії на Купʼянському напрямку достатньо сильний. Він наголосив, що зараз інтенсивність застосування артилерії між українськими військами та російськими становить один до шести.

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Зеленський зауважив, що до кінця 2023 року співвідношення становило один до 12, але наразі стало помітним зменшення переваги росіян у кількості, але вона все ж суттєва.

"Нам треба прийти до тих моментів, коли у нас були контрнаступальні дії, де ми йшли (із силами. — Ред.) 1 до 1,5 чи 1 до 3. Тоді ми зможемо відтіснити росіян", – заявив він.

Зеленський наголосив, що поки не буде такої кількості – Україна "зможе стояти або буде втрачати 100 м, 50 м".

"Все це для нас важливо. Але стратегічно важливіше не втратити людей", — зауважив президент.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський заявляв, що "особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямі, де окупанти поставили за мету за всяку ціну захопити Куп'янськ і щодня штурмують позиції".

Сирський говорив, що Україна зараз перейшла до ведення оборонної операції. Він оцінює ситуацію на передовий як складну, російська армія наступає "фактично на всій лінії фронту".

19 лютого представник Східного угруповання військ Євлаш заявив, що у напрямку Куп'янська росіяни зосередили близько 42 000 людей.

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