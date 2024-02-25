Купянское направление. Зеленский: Соотношение применения артиллерии – один к шести

Глава государства отметил, что к концу 2023 года соотношение составляло один к 12

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024" заявил, что давление российской армии на Купянском направлении достаточно сильно. Он подчеркнул, что сейчас интенсивность применения артиллерии между украинскими и русскими войсками составляет один к шести.

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Зеленский отметил, что до конца 2023 года соотношение составляло один к 12, но сейчас стало заметным уменьшение преимущества россиян в количестве, но оно все же существенное.

"Нам надо прийти к тем моментам, когда у нас были контрнаступательные действия, где мы шли (с силами – ред.) 1 к 1,5 или 1 к 3. Тогда мы сможем оттеснить россиян", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что пока не будет такого количества – Украина "сможет стоять или будем терять 100 м, 50 м".

"Все это для нас важно. Но стратегически важнее не потерять людей", – отметил президент.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский заявлял, что "особо напряженные бои идут на Купянском направлении, где кафиры поставили цель любой ценой захватить Купянск и ежедневно штурмуют позиции".

Сырский говорил, что Украина сейчас перешла к ведению оборонной операции. Он оценивает ситуацию на передовой как сложную, русская армия наступает "фактически по всей линии фронта".

19 февраля представитель Восточной группировки войск Евлаш заявил, что в направлении Купянска россияне сосредоточили около 42 000 человек.

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