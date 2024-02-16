Куп'янськ, Лиман, Бахмут. ЗСУ: Стратегічна оборона, росіяни продовжують "м'ясні штурми"

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів", постійно поповнюючи свої резерви, а також поновили застосування артилерійських систем. Українські захисники перебувають у стратегічній обороні, потрібно більше снарядів, ситуація стабільно напружена, але контрольована. Про це у коментарі LIGA.net повідомив керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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"Росія постійно поповнює свої резерви, вона надсилає їх на заміну раніше втраченим підрозділам. На жаль, Росія з 140-мільйонним населенням має досить багато людського ресурсу і не рахується з втратами. Тобто зараз ми можемо бачити продовження тактики м'ясних штурмів, особливо напередодні так званих виборів, які відбуватимуться в Росії", – повідомив він.

За його словами, військові бачать це вздовж всіє лінії зіткнення та в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця": окупанти застосовують цю тактику і поблизу Куп'янська, і на так званому Торському виступі поблизу річки Чорний Жеребець, і поблизу Бахмута біля Часового Яру.

Наразі загарбники інтенсифікували свої наступальні потуги – починають відновлення застосування важкої техніки, а саме артилерійських систем, зазначив Євлаш.

Окрім цього, окупанти активізували свої штурмові дії з застосуванням підрозділів "Шторм-Z" та "Шторм-V", щоб продавити українську оборону, не рахуючись із колосальними втратами зі своєї сторони, заявив військовий.

Проте Сили оборони стримують російський наступальний потенціал та сточують сили загарбників на напрямку, повідомив речник "Хортиці".

"Зараз ми перебуваємо в стратегічній обороні, намагаємося використовувати весь наявний ліміт сил та засобів, які в нас є в розпорядженні. Звичайно, нам треба більше боєприпасів, щоб нищити цього численного ворога. І ситуація стабільно напружена, але контрольована, як завжди", – підсумував він.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

4 січня речник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їхнє завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні межі Донецької області.

8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

16 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

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