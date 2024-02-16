За добу Росія найбільше штурмувала Мар'їнський та Авдіївський напрямки: понад 30 атак – карта
Російські окупанти наступають у районах Авдіївки, Красногорівки, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Також українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. З них найбільше, 34, – поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Ще 28 атак було відбито в районах Авдіївки.
Зокрема, ще п'ять атак ЗСУ відбили неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
Також Сили оборони відбили три атаки на Куп'янському напрямку біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
На Новопавлівському напрямку українські військові відбили три атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.
Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Ракетники завдали ударів по пункту управління, трьох районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів, радіолокаційній станції противника.
- 15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент заходу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".
- Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін повідомив, що у районі Авдіївки йдуть запеклі бої, російська армія наступає з усіх боків.
- Речник третьої ОБШр Олександр Бородін у коментарі LIGA.net заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку є дуже важкою, окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення складає один до семи. На напрямку проти українських захисників воює регулярна армія РФ та спецпризначенці.
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