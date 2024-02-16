За добу Росія найбільше штурмувала Мар'їнський та Авдіївський напрямки: понад 30 атак – карта
Фото: 3 ОШБр

Російські окупанти наступають у районах Авдіївки, Красногорівки, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Також українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. З них найбільше, 34, – поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Ще 28 атак було відбито в районах Авдіївки.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

Зокрема, ще п'ять атак ЗСУ відбили неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

Також Сили оборони відбили три атаки на Куп'янському напрямку біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість  атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

На Новопавлівському напрямку українські військові відбили три атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Ракетники завдали ударів по пункту управління, трьох районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів, радіолокаційній станції противника.

  • 15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент заходу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".
  • Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін повідомив, що у районі Авдіївки йдуть запеклі бої, російська армія наступає з усіх боків.
  • Речник третьої ОБШр Олександр Бородін у коментарі LIGA.net заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку є дуже важкою, окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення складає один до семи. На напрямку проти українських захисників воює регулярна армія РФ та спецпризначенці.

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