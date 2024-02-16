За добу Росія найбільше штурмувала Мар'їнський та Авдіївський напрямки: понад 30 атак – карта

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень, з них 28 атак було відбито в районах Авдіївки

Фото: 3 ОШБр

Російські окупанти наступають у районах Авдіївки, Красногорівки, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Також українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. З них найбільше, 34, – поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Ще 28 атак було відбито в районах Авдіївки.

Мапа: Deepstate

Зокрема, ще п'ять атак ЗСУ відбили неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Мапа: Deepstate

Також Сили оборони відбили три атаки на Куп'янському напрямку біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Мапа: Deepstate

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Новопавлівському напрямку українські військові відбили три атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

Мапа: Deepstate

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Ракетники завдали ударів по пункту управління, трьох районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів, радіолокаційній станції противника.

15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент заходу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін повідомив, що у районі Авдіївки йдуть запеклі бої, російська армія наступає з усіх боків.

Речник третьої ОБШр Олександр Бородін у коментарі LIGA.net заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку є дуже важкою, окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення складає один до семи. На напрямку проти українських захисників воює регулярна армія РФ та спецпризначенці.

Читайте також: Авдіївка. ЗСУ кажуть, що готові запасні шляхи, якщо Росія відріже трасу, йдуть вуличні бої – карта