Россия больше всего штурмует Марьинское и Авдеевское направления: более 30 атак – карта

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений, из них 28 атак были отбиты в районах Авдеевки

Фото: 3 ОШБр

Российские оккупанты наступают в районах Авдеевки, Красногоровки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Также украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Из них больше всего, 34, – вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Еще 28 атак было отбито в районах Авдеевки.

Карта: Deepstate

В частности, еще пять атак ВСУ отбили неподалеку от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

Также Силы обороны отбили три атаки на Купянском направлении возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Новопавловском направлении украинские военные отбили три атаки врага южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.

Карта: Deepstate

Украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Ракетчики нанесли удары по пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов, радиолокационной станции противника.

15 февраля третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент захода бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".

Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут упорные бои, российская армия наступает со всех сторон.

Представитель третьей ОБШр Александр Бородин в комментарии LIGA.net заявил, что ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. В направлении против украинских защитников воюет регулярная армия РФ и спецназовцы.

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