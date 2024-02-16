Россия больше всего штурмует Марьинское и Авдеевское направления: более 30 атак – карта
Фото: 3 ОШБр

Российские оккупанты наступают в районах Авдеевки, Красногоровки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Также украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Из них больше всего, 34, – вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Еще 28 атак было отбито в районах Авдеевки.

Мапа: Deepstate
Карта: Deepstate

В частности, еще пять атак ВСУ отбили неподалеку от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Мапа: Deepstate
Карта: Deepstate

Также Силы обороны отбили три атаки на Купянском направлении возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Мапа: Deepstate
Карта: Deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое Донецкой области.

Мапа: Deepstate
Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

Мапа: Deepstate
Карта: Deepstate

На Новопавловском направлении украинские военные отбили три атаки врага южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.

Мапа: Deepstate
Карта: Deepstate

Украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Ракетчики нанесли удары по пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов, радиолокационной станции противника.

  • 15 февраля третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент захода бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".
  • Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут упорные бои, российская армия наступает со всех сторон.
  • Представитель третьей ОБШр Александр Бородин в комментарии LIGA.net заявил, что ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. В направлении против украинских защитников воюет регулярная армия РФ и спецназовцы.

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