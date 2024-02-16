Купянск, Лиман, Бахмут. ВСУ: Стратегическая оборона, россияне продолжают "мясные штурмы"
На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты продолжают применять тактику "мясных штурмов", постоянно пополняя свои резервы, а также возобновили применение артиллерийских систем. Украинские защитники находятся в стратегической обороне, нужно больше снарядов, ситуация стабильно напряженная, но контролируемая. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
"Россия постоянно пополняет свои резервы, она присылает их на замену ранее утраченным подразделениям. К сожалению, Россия с 140-миллионным населением имеет достаточно много человеческого ресурса и не считается с потерями. То есть сейчас мы можем видеть продолжение тактики мясных штурмов, особенно накануне так называемых выборов, которые будут проходить в России", – сообщил он.
По его словам, военные видят это вдоль всей линии столкновения и в полосе ответственности ОСГВ "Хортица": оккупанты применяют эту тактику и вблизи Купянска, и на так называемом Торском выступе вблизи реки Черный Жеребец, и вблизи Бахмута у Часова Яра.
В настоящее время захватчики интенсифицировали свои наступательные потуги – начинают возобновление применения тяжелой техники, а именно артиллерийских систем, отметил Евлаш.
Кроме того, оккупанты активизировали свои штурмовые действия с применением подразделений "Шторм-Z" и "Шторм-V", чтобы продавить украинскую оборону, не считаясь с колоссальными потерями со своей стороны, заявил военный.
Однако Силы обороны сдерживают российский наступательный потенциал и стачивают силы захватчиков на направлении, сообщил пресс-секретарь "Хортицы".
"Сейчас мы находимся в стратегической обороне, пытаемся использовать весь имеющийся лимит сил и средств, которые у нас есть в распоряжении. Конечно, нам нужно больше боеприпасов, чтобы уничтожать этого многочисленного врага. И ситуация стабильно напряженная, но контролируемая, как всегда", – подытожил он.
- 4 января представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.
- 8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часова Яра.
- 16 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.
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