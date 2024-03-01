ВСУ: Россияне ведут жесткие бои за Синьковку, хотят плацдарм под Тернами – карта

Россияне не впервые принимают решения, которые руководствуются больше политической целесообразностью, чем военной, отметил спикер ОСУВ "Хортица"

Фото: Генштаб ВСУ

На Купянско-Лиманском российские захватчики ведут "жесткие бои" за Синьковку, пытаются выйти на барьер реки Черный Жеребец близ Тернов. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

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По его словам, на Лимано-Купянском направлении есть две "наиболее жесткие точки", где сейчас идут боевые действия: вблизи Синьковки, за которую сейчас ведутся "жесткие бои" и Терны у реки Черный Жеребец – на Торском выступе.

Возле Тернов оккупанты пытаются выйти на барьер реки и занять плацдарм для дальнейшего развития наступления на Купянск, следующий барьерный рубеж на направлении – река Оскол, пояснил Евлаш.

Военный отметил, что в настоящее время захватчики перебрасывают свои резервы и мощности туда, пытаются навязывать украинским защитникам "бешеный бой".

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

"В связи с тем, что [в России] приближаются выборы, и пытаются под это показать какие-то "победы". Это уже не первый раз принимают такие политические решения, которые руководствуются большей политической целесообразностью, чем военной", – отметил он.

Евлаш сообщил, что россияне сейчас "совсем не считаются с потерями" и пользуются случаем, что в Украине есть заминка с помощью международных партнеров и нехватка боеприпасов: "Враг пытается это использовать по максимуму и двигаться вперед".

25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что давление российской армии на Купянском направлении достаточно сильно. Он подчеркнул, что сейчас интенсивность применения артиллерии между украинскими и русскими войсками составляет один до шести.

28 февраля оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Купянску, в результате чего погибли два человека.

Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк заявил, что сейчас российско-украинская война находится в "интересном периоде", когда противник пытается до выборов получить хоть что-то на поле боя.

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