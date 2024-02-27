Експерт: РФ намагається до виборів здобути хоч щось – за "перемогу" можуть видати будь-що

Експерт Кевлюк наголосив, що можна говорити про розвиток протистояння "десь в другій половині 2024 року"

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Наразі російсько-українська війна є у "цікавому періоді", коли противник намагається до виборів здобути хоч щось на полі бою. Таку думку для спецпроєкту LIGA.net висловив експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

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"Зараз ми маємо цікавий такий період, коли противник намагається до виборів здобути ну хоч щось, що дозволить провідному їх кандидату на білому коні з розгорнутим прапором виїхати на виборчу дільницю і сказати, ось він я – переможець всього в галактиці", – розповів Кевлюк та наголосив, що у росіян такої можливості на сьогодні немає.

Військовий зауважив, що за перемогу російська армія може видати будь-що: "і вихід на берег річки Оскіл, і захоплення Куп’янська, і захоплення тієї самої Синьківки".

Кевлюк заявив, що найближче завдання ворога – вихід на кордони адміністративні Луганської та Донецької областей.

"По кордонах відповідно з Харківською, Дніпропетровською, Запорізькою областями. Це така віддалена перспектива, найімовірніше, в короткостроковій перспективі цю ціль вони здобути не зможуть", – розповів він.

Також він наголосив, що можна говорити про розвиток протистояння "десь в другій половині 2024 року", адже для України потрібен період накопичення резервів, переозброєння, упорядкування всіх наявних систем.

"Для противника головна мета – домовитися принаймні про якісь переговори за будь-якою тематикою, в будь-якій точці планети, байдуже з ким. Бо їм так само потрібен час для того, щоби наростити випуск воєнної продукції", – зазначив військовий.

Кевлюк також зазначив, що у нинішній інтенсивності ця війна не зможе тривати ще 10 років, бо це невигідно жодній зі сторін, зокрема і третій стороні – партнерам.

"Ніхто так довго в цю гру гратися не буде. Це надто дорого і не має сенсу", – додав він.

13 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що "особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямі, де окупанти поставили за мету за всяку ціну захопити Куп'янськ і щодня штурмують позиції".

Сирський говорив, що Україна зараз перейшла до ведення оборонної операції. Він оцінює ситуацію на передовий як складну, російська армія наступає "фактично по всій лінії фронту".

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом 24 лютого російські війська не наступали на Куп'янському напрямку. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Євлаш заявив LIGA.net, що це пов'язано з перегрупуванням окупантів на цьому напрямку фронту.

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