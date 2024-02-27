Эксперт: РФ пытается до выборов получить хоть что-то – за "победу" могут выдать что угодно

Эксперт Кевлюк подчеркнул, что можно говорить о развитии противостояния "где-то во второй половине 2024 года"

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Сейчас российско-украинская война находится в "интересном периоде", когда противник пытается до выборов получить хоть что-нибудь на поле боя. Такое мнение для спецпроекта LIGA.net высказал эксперт Центра оборонных стратегий полковник запаса Виктор Кевлюк.

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"Сейчас мы имеем интересный такой период, когда противник пытается до выборов получить ну хоть что-то, что позволит ведущему их кандидату на белом коне с развернутым флагом въехать на избирательный участок и сказать, вот он я – победитель всего в галактике", – рассказал Кевлюк и отметил, что у россиян такой возможности на сегодня нет.

Военный отметил, что за победу российская армия может выдать что угодно: "и выход на берег реки Оскол, и захват Купянска, и захват той же Синьковки".

Кевлюк заявил, что ближайшая задача врага – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"По границам соответственно с Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областями. Это такая отдаленная перспектива, скорее всего, в краткосрочной перспективе эту цель они получить не смогут", – рассказал он.

Также он отметил, что можно говорить о развитии противостояния "где-то во второй половине 2024 года", ведь для Украины нужен период накопления резервов, перевооружения, упорядочения всех имеющихся систем.

"Для противника главная цель – договориться хотя бы о каких-то переговорах по любой тематике, в любой точке планеты, все равно с кем. Потому что им так же нужно время для того, чтобы нарастить выпуск военной продукции", – отметил военный.

Кевлюк также отметил, что в нынешней интенсивности эта война не сможет продолжаться еще 10 лет, потому что это невыгодно ни одной из сторон, в том числе и третьей стороне – партнерам.

"Никто так долго в эту игру играть не будет. Это слишком дорого и не имеет смысла", – добавил он.

13 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что "особенно напряженные бои идут на Купянском направлении, где оккупанты поставили цель любой ценой захватить Купянск и ежедневно штурмуют позиции".

Сырский говорил, что Украина сейчас перешла к ведению оборонной операции. Он оценивает ситуацию на передовой как сложную, российская армия наступает "фактически по всей линии фронта".

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение 24 февраля российские войска не наступали на Купянском направлении. Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Евлаш заявил LIGA.net, что это связано с перегруппировкой оккупантов на данном направлении фронта.

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