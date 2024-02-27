Эксперт: РФ пытается до выборов получить хоть что-то – за "победу" могут выдать что угодно
Сейчас российско-украинская война находится в "интересном периоде", когда противник пытается до выборов получить хоть что-нибудь на поле боя. Такое мнение для спецпроекта LIGA.net высказал эксперт Центра оборонных стратегий полковник запаса Виктор Кевлюк.
"Сейчас мы имеем интересный такой период, когда противник пытается до выборов получить ну хоть что-то, что позволит ведущему их кандидату на белом коне с развернутым флагом въехать на избирательный участок и сказать, вот он я – победитель всего в галактике", – рассказал Кевлюк и отметил, что у россиян такой возможности на сегодня нет.
Военный отметил, что за победу российская армия может выдать что угодно: "и выход на берег реки Оскол, и захват Купянска, и захват той же Синьковки".
Кевлюк заявил, что ближайшая задача врага – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.
"По границам соответственно с Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областями. Это такая отдаленная перспектива, скорее всего, в краткосрочной перспективе эту цель они получить не смогут", – рассказал он.
Также он отметил, что можно говорить о развитии противостояния "где-то во второй половине 2024 года", ведь для Украины нужен период накопления резервов, перевооружения, упорядочения всех имеющихся систем.
"Для противника главная цель – договориться хотя бы о каких-то переговорах по любой тематике, в любой точке планеты, все равно с кем. Потому что им так же нужно время для того, чтобы нарастить выпуск военной продукции", – отметил военный.
Кевлюк также отметил, что в нынешней интенсивности эта война не сможет продолжаться еще 10 лет, потому что это невыгодно ни одной из сторон, в том числе и третьей стороне – партнерам.
"Никто так долго в эту игру играть не будет. Это слишком дорого и не имеет смысла", – добавил он.
- 13 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что "особенно напряженные бои идут на Купянском направлении, где оккупанты поставили цель любой ценой захватить Купянск и ежедневно штурмуют позиции".
- Сырский говорил, что Украина сейчас перешла к ведению оборонной операции. Он оценивает ситуацию на передовой как сложную, российская армия наступает "фактически по всей линии фронта".
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение 24 февраля российские войска не наступали на Купянском направлении. Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Евлаш заявил LIGA.net, что это связано с перегруппировкой оккупантов на данном направлении фронта.
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