Росія 24 лютого не наступала під Куп'янськом. ЗСУ: Перегруповується, акумулює резерви

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом 24 лютого російські війська не наступали на Куп'янському напрямку. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив LIGA.net, що це пов'язано з перегрупуванням окупантів на даному напрямку фронту.

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"Коли ми не бачимо щось про бойові зіткнення, це не означає, що там не йде війна. Там застосовується артилерія, росіяни закидують українські війська КАБами з бомбардувальників тощо", – сказав він.

Фронт в районі Куп'янська

Відповідаючи на запитання, з чим пов'язано це перегрупування, Євлаш сказав: "Вони отримали якийсь план від військового керівництва, їм треба перегрупувати свої сили, щоб продовжити наступи".

"Найімовірніше, таке "затишшя" у бойових зіткненнях пов'язано саме з цим. Противник там акумулює свої резерви у намаганні прорвати фланг нашої оборони, і, звичайно, що основною ціллю росіян на цьому напрямку є місто Куп'янськ", – сказав військовий.

13 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що "особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямі, де окупанти поставили за мету за всяку ціну захопити Куп'янськ і щодня штурмують позиції".

Сирський говорив, що Україна зараз перейшла до ведення оборонної операції. Він оцінює ситуацію на передовий як складну, російська армія наступає "фактично по всій лінії фронту".

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