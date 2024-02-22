Російська армія впродовж 22 лютого зробила спробу наступу на лінії "Часів Яр – Хромове – Бахмут", однак відступила через втрату великої кількості броньованої техніки. Про це повідомив пресцентр Сухопутних військ ЗСУ. У коментарі для LIGA.net начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш назвав цілі, які переслідує ворог на Бахмутському напрямку, та розповів про масоване використання керованих авіабомб.

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За даними Сухопутних військ ЗСУ, втрата великої кількості броньованих машин противника під час сьогоднішнього наступу спонукала росіян відступити. Зокрема, вони опублікували відео, як підрозділ "Перун" допоміг зупинити окупантів, спаливши дві БМД на цій ділянці.

Євлаш розповів, що наразі на Бахмутському напрямку ворог зосереджує основні зусилля в районі села Іванівське.

"Це його перша ціль. Намагаються захопити з метою подальшого розвитку свого наступу у районі Часового Яру", – пояснив він.

Ще одна ціль, за словами речника, – Богданівка. Він зазначив, що російська армія перетягує туди резерви з інших напрямків.

Мапа: Deepstate

"Переважно відбуваються штурми зеками – Шторм-Z, Шторм-V. Групи від 10 до 20 осіб, техніку намагаються залишати якомога далі. Тому що 60% техніки ще під час під'їзду уражають наші дрони та артилерія", – прокоментував він.

Євлаш зазначив, що якщо їде чотири російські БМП – "дві точно втрачають, якщо не три". Тому, пояснив він, ворог намагається "скидати піхоту, і коли вони йдуть – ми поціляємо в них різними засобами вогневого ураження: мінами, артою, дронами".

Військовий розповів, що зараз у росіян "нова фішка" – керовані авіабомби. Він зазначив, що за минулу добу більше їх було на Лимано-Куп'янському напрямку під час авіаударів – 10 таких завдав противник.

"За один удар ворог міг скидати до шести КАБів. На Бахмутському напрямку – чотири удари. Але це залежить від того, де бачать доцільність, і від погодних умов", – заявив він.

За словами Євлаша, КАБи - надокучлива зброя. Росіяни намагаються скидати їх за 50-60 км від ліні фронту, не заходячи в зону ураження української ППО, розповів він.

"І далі ця бомба – внаслідок мікропроцесора всередині, який корегує її маршрут, – досить потужно влучає. Є різні маркування – КАБ 500, 1000, 1500. У росіян багато цих бомб, і вони активно намагаються їх застосувати", – зазначив Євлаш та наголосив, що основне завдання ЗСУ – знайти цьому протидію.

"Тому нам необхідні далекобійні системи ППО, літаки, зокрема F-16, які змогли б протидіяти Су-34, Су-35 та Су-25, щоб зменшити кількість застосування тактичної авіації ворогом", – акцентував військовий.

4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їхнє завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

Також 22 лютого Євлаш повідомляв, що на Бахмутському напрямку російська армія намагається зайняти рубіж по річці Сіверський Донець.

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