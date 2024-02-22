Российская армия в течение 22 февраля предприняла попытку наступления на линии "Часов Яр – Хромово – Бахмут", однако отступила из-за потери большого количества бронированной техники. Об этом сообщил пресс-центр Сухопутных войск ВСУ. В комментарии для LIGA.net начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш назвал цели, которые преследует враг на Бахмутском направлении, и рассказал о массированном использовании управляемых авиабомб.

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По данным Сухопутных войск ВСУ, потеря большого количества бронированных машин противника во время сегодняшнего наступления побудила россиян отступить. В частности, они опубликовали видео, как подразделение "Перун" помогло остановить оккупантов, сжегши две БМД на этом участке.

Евлаш рассказал, что сейчас на Бахмутском направлении враг сосредоточивает основные усилия в районе села Ивановское.

"Это его первая цель. Пытаются захватить с целью дальнейшего развития своего наступления в районе Часова Яра", – объяснил он.

Еще одна цель, по словам спикера, – Богдановка. Он отметил, что российская армия перетягивает туда резервы с других направлений.

Карта: Deepstate

"Преимущественно происходят штурмы зэками – Шторм-Z, Шторм-V. Группы от 10 до 20 человек, технику стараются оставлять как можно дальше. Потому что 60% техники еще при подъезде поражают наши дроны и артиллерия", – прокомментировал он.

Евлаш отметил, что если едет четыре российские БМП – "две точно теряют, если не три". Поэтому, пояснил он, враг пытается "сбрасывать пехоту, и когда они идут – мы бьем их различными средствами огневого поражения: минами, артой, дронами".

Военный рассказал, что сейчас у россиян "новая фишка" – управляемые авиабомбы. Он отметил, что за минувшие сутки больше их было на Лимано-Купянском направлении во время авиаударов – 10 таких нанес противник.

"За один удар враг мог сбрасывать до шести КАБов. На Бахмутском направлении – четыре удара. Но это зависит от того, где видят целесообразность, и от погодных условий", – заявил он.

По словам Евлаша, КАБы – надоедливое оружие. Россияне стараются сбрасывать их в 50-60 км от линии фронта, не заходя в зону поражения украинской ПВО, рассказал он.

"И дальше эта бомба – за счет микропроцессора внутри, который корректирует ее маршрут, – достаточно мощно попадает. Есть разные маркировки – КАБ 500, 1000, 1500. У россиян много этих бомб, и они активно пытаются их применить", – отметил Евлаш и подчеркнул, что основная задача ВСУ – найти этому противодействие.

"Поэтому нам необходимы дальнобойные системы ПВО, самолеты, в том числе F-16, которые смогли бы противодействовать Су-34, Су-35 и Су-25, чтобы уменьшить количество применения тактической авиации врагом", – акцентировал военный.

4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часова Яра.

Также 22 февраля Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении российская армия пытается занять рубеж по реке Северский Донец.

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