ЗСУ: Під Бахмутом Росія стягує резерви. Йде у лобові та флангові атаки біля Богданівки

Мінометник ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У районі Бахмута росіяни стягують додаткові резерви та продовжують наступати. Про це повідомив представник Східного угрупування військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ситуація під Бахмутом залишається динамічною, за добу було 512 обстрілів та сім штурмів окупантів.

Сили оборони ліквідували 194 загарбників та 86 одиниць техніки, серед яких 70 безпілотників.

"Ворог продовжує підтягувати свої резерви на заміну раніше втраченим, зокрема, на Бахмутському напрямку, поблизу Богданівки переходить як у лобові атаки, так і намагається оминати наші укріплені позиції", – сказав Євлаш.

Він наголосив, що українські воїни тримають оборону.

"Командири приймають важливі рішення, демонструючи свою оперативну майстерність", – резюмував військовий.

4 січня представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їхнє завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області. 8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вбивства російськими загарбниками двох беззбройних українських військовополонених на Бахмутському напрямку.

У мережі з'явилося відео із Соледара, який російські окупанти окупували на початку 2023 року.

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