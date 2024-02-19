ВСУ: Под Бахмутом Россия стягивает резервы. Идет в лобовые и фланговые атаки у Богдановки

Евлаш заявил, что украинские воины держат оборону в районе Бахмута, а командиры принимают верные решения

Минометчик ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В районе Бахмута россияне стягивают дополнительные резервы и продолжают наступать. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

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По его словам, ситуация под Бахмутом остается динамичной, за сутки было 512 обстрелов и семь штурмов оккупантов.

Силы обороны ликвидировали 194 захватчика и 86 единиц техники, среди которых 70 беспилотников.

"Враг продолжает подтягивать свои резервы на замену ранее потерянным, в частности, на Бахмутском направлении, вблизи Богдановки переходит как в лобовые атаки, так и пытается обходить наши укрепленные позиции", — сказал Евлаш.

Он отметил, что украинские воины держат оборону.

"Командиры принимают важные решения, демонстрируя свое оперативное мастерство", — резюмировал военный.

4 января представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области. 8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часова Яра.

Правоохранители начали расследование по факту убийства российскими захватчиками двух безоружных украинских военнопленных на Бахмутском направлении.

В сети появилось видео из Соледара, который российские оккупанты оккупировали в начале 2023 года.

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