В сети появилось видео из Соледара, который российские оккупанты оккупировали в начале 2023 года. Соответствующую запись опубликовали пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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На видео можно заметить, что в городе не осталось ни одного целого здания — он разрушен полностью.

Местных жителей в Соледаре также не осталось.

25 января 2023 года стало известно, что Силы обороны отошли из Соледара, чтобы сберечь жизни воинов.

Спикер группировки Сергей Череватый говорил, что в городе была выполнена основная задача — не дать россиянам системно прорвать фронт, выйти в тыл и двигаться на операционное направление в Донецкой области.

Он заявлял, что украинские подразделения уничтожили максимальное количество личного состава и измотали противника.

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Сейчас оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

ВСУ: Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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