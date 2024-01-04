В сети появилось видео из Соледара, который российские оккупанты оккупировали в начале 2023 года. Соответствующую запись опубликовали пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

На видео можно заметить, что в городе не осталось ни одного целого здания — он разрушен полностью.

Местных жителей в Соледаре также не осталось.

25 января 2023 года стало известно, что Силы обороны отошли из Соледара, чтобы сберечь жизни воинов.

Спикер группировки Сергей Череватый говорил, что в городе была выполнена основная задача — не дать россиянам системно прорвать фронт, выйти в тыл и двигаться на операционное направление в Донецкой области. 

Он заявлял, что украинские подразделения уничтожили максимальное количество личного состава и измотали противника. 

  • "Расстреливали, резали всех, подорвали 50 пленных". Свидетельства террористов Вагнера: 18+.
  • Сейчас оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

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