У мережі з'явилося відео з Соледара, який російські окупанти окупували на початку 2023 року. Відповідний запис опублікували пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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На відео можна помітити, що в місті не залишилося жодної цілої будівлі — воно зруйноване повністю.

Місцевих жителів у Соледарі також не залишилося.

25 січня 2023 року стало відомо, що Сили оборони відійшли з Соледара, щоб зберегти життя воїнів.

Спікер угруповання Сергій Череватий казав, що у місті було виконано основне завдання — не дати росіянам системно прорвати фронт, вийти в тил та рухатися на операційний напрямок на Донеччині.

Він заявляв, що українські підрозділи знищили максимальну кількість особового складу та вимотали противника.

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Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

Росія стала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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