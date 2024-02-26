Россия 24 февраля не наступала под Купянском. ВСУ: Перегруппировка. Аккумулирует резервы

Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 24 февраля российские войска не наступали на Купянском направлении. Начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш заявил LIGA.net, что это связано с перегруппировкой оккупантов на данном направлении фронта.

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"Когда мы не видим что-либо о боевых столкновениях, это не значит, что там не идет война. Там применяется артиллерия, россияне забрасывают украинские войска КАБами из бомбардировщиков и т.д.", – сказал он.

Фронт в районе Купянска

Отвечая на вопрос, с чем связана эта перегруппировка, Евлаш сказал: "Они получили какой-то план от военного руководства, им нужно перегруппировать свои силы, чтобы продолжить наступления".

"Скорее всего, такое "затишье" в боевых столкновениях связано именно с этим. Противник там аккумулирует свои резервы в попытке прорвать фланг нашей обороны, и, конечно, что основной целью россиян на этом направлении является город Купянск", – сказал военный.

13 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что "особо напряженные бои идут на Купянском направлении, где оккупанты поставили цель любой ценой захватить Купянск и ежедневно штурмуют позиции".

Сырский говорил, что Украина сейчас перешла к ведению оборонной операции. Он оценивает ситуацию на передовой как сложную, российская армия наступает "фактически по всей линии фронта".

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