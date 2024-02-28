Росія скинула авіабомби на центр Куп’янська: двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

Зафіксовано влучання у центрі Купʼянська, довкола якого йдуть запеклі бої

Су-34 (Ілюстративне фото - Wikipedia)

У середу, 28 лютого, окупанти вдарили керованими авіабомбами по місту Купʼянськ, внаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Він зазначив, що у Куп’янську зафіксовано влучання в центральній частині міста.

Унаслідок удару загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка отримала поранення. Пошкоджено житлові будинки і цивільну інфраструктуру.

Імовірно, під завалами ще є люди, зазначив Синєгубов.

Поліція Харківської області уточнила, що в результаті атаки РФ зруйновано кафе та церкву.

У результаті пошкодження приміщення кафе поранення отримала 31-річна жінка, а її 39-річний брат загинув.

Також зафіксовано влучання у церкву Іісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастир – він отримав несумісні з життям травми.

Фото – Нацполіція

ДОПОВНЕНО О 15:32. Синєгубов повідомив, що станом на зараз відомо, що внаслідок обстрілу авіабомбами ФАБ-500 є п'ятеро поранених.