Росія скинула авіабомби на центр Куп’янська: двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

Росія скинула авіабомби на центр Куп’янська: двоє загиблих, під завалами можуть бути людидоповнено
У середу, 28 лютого, окупанти вдарили керованими авіабомбами по місту Купʼянськ, внаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він зазначив, що у Куп’янську зафіксовано влучання в центральній частині міста.
Унаслідок удару загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка отримала поранення. Пошкоджено житлові будинки і цивільну інфраструктуру.
Імовірно, під завалами ще є люди, зазначив Синєгубов.
Поліція Харківської області уточнила, що в результаті атаки РФ зруйновано кафе та церкву.
У результаті пошкодження приміщення кафе поранення отримала 31-річна жінка, а її 39-річний брат загинув.
Також зафіксовано влучання у церкву Іісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастир – він отримав несумісні з життям травми.
ДОПОВНЕНО О 15:32. Синєгубов повідомив, що станом на зараз відомо, що внаслідок обстрілу авіабомбами ФАБ-500 є п'ятеро поранених.
- Куп'янський напрямок залишається одним із найгарячіших на лінії фронту. Окупанти поставили за мету за всяку ціну захопити Куп'янськ і щодня штурмують українські позиції.
- 25 лютого Зеленський повідомив, що співвідношення застосування артилерії українськими та російськими військами на цьому напрямку – один до шести.