Россия сбросила авиабомбы на центр Купянска: двое погибших, под завалами могут быть люди
В среду, 28 февраля, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Купянску, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он отметил, что в Купянске зафиксировано попадание в центральной части города.
В результате удара погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина получила ранения. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Вероятно, под завалами есть еще люди, отметил Синегубов.
Полиция Харьковской области уточнила, что в результате атаки РФ разрушены кафе и церковь.
В результате повреждения помещения кафе ранения получила 31-летняя женщина, а ее 39-летний брат погиб.
Также зафиксировано попадание в церковь Иисуса Христа. Под завалами оказался 58-летний пастырь – он получил несовместимые с жизнью травмы.
- Купянское направление остается одним из самых горячих на линии фронта. Оккупанты поставили цель любой ценой захватить Купянск и каждый день штурмуют украинские позиции.
- 25 февраля Зеленский сообщил, что соотношение применения артиллерии украинскими и российскими войсками на этом направлении – один к шести.