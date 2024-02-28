Россия сбросила авиабомбы на центр Купянска: двое погибших, под завалами могут быть люди

Зафиксировано попадание в центре Купянска, вокруг которого идут ожесточенные бои

Су-34 (Иллюстративное фото - Wikipedia)

В среду, 28 февраля, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Купянску, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Он отметил, что в Купянске зафиксировано попадание в центральной части города.

В результате удара погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина получила ранения. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Вероятно, под завалами есть еще люди, отметил Синегубов.

Полиция Харьковской области уточнила, что в результате атаки РФ разрушены кафе и церковь.

В результате повреждения помещения кафе ранения получила 31-летняя женщина, а ее 39-летний брат погиб.

Также зафиксировано попадание в церковь Иисуса Христа. Под завалами оказался 58-летний пастырь – он получил несовместимые с жизнью травмы.

Фото – Нацполиция