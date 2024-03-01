ЗСУ: Весняне бездоріжжя можна використати для зведення фортифікацій і підготовки резервів

Фото: Генштаб ЗСУ

У час весняного бездоріжжя Україна може використати час для підготовки резервів й ресурсів та обладнання оборонних споруд. На Лимано-Куп'янському напрямку окупанти несуть "шалені втрати", проте швидко поповнюють їх з резервів – цьому якраз може завадити погода. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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За його даними, загалом на Куп'янсько-Лиманському напрямку зафіксовано 122 500 окупантів, 1134 танки, 1933 бойові броньовані машини (типу БМП, БРДМ, МТЛБ, "Тигри" та інші), 1096 артсистем та 415 реактивних систем залпового вогню.

Євлаш зауважив, що напрямок залишається "одним з найчисельніших", хоча ця кількість окупантів зведена з трьох ділянок фронту – Куп'янської, Лиманської та Сіверської. Військовий зазначив, що така кількість військ окупанта залишається незмінною приблизно з кінця літа 2023 року.

Він пояснив цю ситуацію так: окупанти несуть "шалені втрати", але кількість військ не змінюється завдяки швидкому поповненню з резервів. Водночас, зауважив Євлаш, окупантам недостатньо цих сил, аби вести широкомасштабні наступальні дії.

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"До того ж зараз весна, а це означає бездоріжжя. Техніку не зможуть швидко перекидати, тому що ґрунтові води підіймаються, почнуться розливи річок. У нас є час, який ми можемо виграти для підготовки своїх резервів та ресурсів, для обладнання інженерних, фортифікаційних споруд", – пояснив військовий.

На його думку, оскільки Україна зараз вимушена чекати підтримки партнерів у боєприпасах, то вона може витратити час для підготовки резервів та обладнання рубежів для подальшого ведення стратегічної оборони.

25 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що тиск російської армії на Купʼянському напрямку достатньо сильний. Він наголосив, що зараз інтенсивність застосування артилерії між українськими військами та російськими становить один до шести.

28 лютого окупанти вдарили керованими авіабомбами по Купʼянську, внаслідок чого загинули дві людини.

1 березня речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що російські загарбники ведуть "жорсткі бої" за Синьківку, намагаються вийти на бар'єр річки Чорний Жеребець біля Тернів та зайняти плацдарм для подальшого розвитку наступу.

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