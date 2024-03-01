ВСУ: Весеннее бездорожье можно использовать для стройки фортификаций и подготовки резервов

Фото: Генштаб ВСУ

Во время весеннего бездорожья Украина может использовать время для подготовки резервов и ресурсов и оборудования оборонных сооружений. На Лимано-Купянском направлении оккупанты несут "безумные потери", однако быстро пополняют их из резервов – этому как раз может помешать погода. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

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По его данным, всего на Купянско-Лиманском направлении зафиксировано 122 500 оккупантов, 1134 танка, 1933 боевых бронированных машин (типа БМП, БРДМ, МТЛБ, "Тигры" и другие), 1096 артсистем и 415 реактивных систем залпового огня.

Евлаш отметил, что направление остается "одним из самых многочисленных", хотя это количество оккупантов сведено с трех участков фронта – Купянского, Лиманского и Северского. Военный отметил, что такое количество войск оккупанта остается неизменным примерно с конца лета 2023 года.

Он объяснил эту ситуацию так: оккупанты несут "безумные потери", но количество войск не меняется благодаря быстрому пополнению из резервов. В то же время, отметил Евлаш, оккупантам недостаточно этих сил, чтобы вести широкомасштабные наступательные действия.

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"К тому же сейчас весна, а это означает бездорожье. Технику не смогут быстро перебрасывать, потому что грунтовые воды поднимаются, начнутся разливы рек. У нас есть время, которое мы можем выиграть для подготовки своих резервов и ресурсов, для оборудования инженерных, фортификационных сооружений ", – объяснил военный.

По его мнению, поскольку Украина сейчас вынуждена ждать поддержки партнеров в боеприпасах, она может потратить время для подготовки резервов и оборудования рубежей для дальнейшего ведения стратегической обороны.

25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что давление российской армии на Купянском направлении достаточно сильно. Он подчеркнул, что сейчас интенсивность применения артиллерии между украинскими и российскими войсками составляет один к шести.

28 февраля оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Купянску, в результате чего погибли два человека.

1 марта спикер ОСУВ "Хортица" сообщил, что российские захватчики ведут "жесткие бои" за Синьковку, пытаются выйти на барьер реки Черный Жеребец возле Тернов и занять плацдарм для дальнейшего развития наступления.

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