ВСУ: Весеннее бездорожье можно использовать для стройки фортификаций и подготовки резервов
Во время весеннего бездорожья Украина может использовать время для подготовки резервов и ресурсов и оборудования оборонных сооружений. На Лимано-Купянском направлении оккупанты несут "безумные потери", однако быстро пополняют их из резервов – этому как раз может помешать погода. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
По его данным, всего на Купянско-Лиманском направлении зафиксировано 122 500 оккупантов, 1134 танка, 1933 боевых бронированных машин (типа БМП, БРДМ, МТЛБ, "Тигры" и другие), 1096 артсистем и 415 реактивных систем залпового огня.
Евлаш отметил, что направление остается "одним из самых многочисленных", хотя это количество оккупантов сведено с трех участков фронта – Купянского, Лиманского и Северского. Военный отметил, что такое количество войск оккупанта остается неизменным примерно с конца лета 2023 года.
Он объяснил эту ситуацию так: оккупанты несут "безумные потери", но количество войск не меняется благодаря быстрому пополнению из резервов. В то же время, отметил Евлаш, оккупантам недостаточно этих сил, чтобы вести широкомасштабные наступательные действия.
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"К тому же сейчас весна, а это означает бездорожье. Технику не смогут быстро перебрасывать, потому что грунтовые воды поднимаются, начнутся разливы рек. У нас есть время, которое мы можем выиграть для подготовки своих резервов и ресурсов, для оборудования инженерных, фортификационных сооружений ", – объяснил военный.
По его мнению, поскольку Украина сейчас вынуждена ждать поддержки партнеров в боеприпасах, она может потратить время для подготовки резервов и оборудования рубежей для дальнейшего ведения стратегической обороны.
- 25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что давление российской армии на Купянском направлении достаточно сильно. Он подчеркнул, что сейчас интенсивность применения артиллерии между украинскими и российскими войсками составляет один к шести.
- 28 февраля оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Купянску, в результате чего погибли два человека.
- 1 марта спикер ОСУВ "Хортица" сообщил, что российские захватчики ведут "жесткие бои" за Синьковку, пытаются выйти на барьер реки Черный Жеребец возле Тернов и занять плацдарм для дальнейшего развития наступления.
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