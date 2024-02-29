Укрепления для ВСУ. Закарпатье строит фортификационные сооружения на Запорожье – фото

Закарпатье строит фортификационные сооружения в Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Виктор Микита.

"Закарпатье строит фортификационные сооружения в Запорожской области. По поручению Президента Украины в прифронтовых и приграничных регионах активно продолжается работа по наращиванию боевых возможностей оборонительных рубежей. Ежедневно усиливаются оборонные позиции Украины", – написал он.

По словам Микиты, строители и инженеры из Закарпатья вместе с техникой работают в круглосуточном режиме, несмотря на постоянные российские атаки.

Чиновник отметил, что закарпатцы строят линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, а также обустраивают системы заграждений и т.д.

Фото: Виктор Микита

Фото: Виктор Микита

Фото: Виктор Микита

Фото: Виктор Микита

Фото: Виктор Микита

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

29 февраля 2024 года представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что в районе Часового Яра построено несколько линий обороны, которые позволят сдерживать россиян в течение длительного времени.

По словам Евлаша, украинским военным необходимо больше строительных материалов и специальной техники для более эффективного возведения линий обороны на фронте.

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