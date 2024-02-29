Укріплення для ЗСУ. Закарпаття будує фортифікаційні споруди на Запоріжжі – фото
Закарпатська область будує фортифікаційні споруди на Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита.
"Закарпаття будує фортифікаційні споруди в Запорізькій області. За дорученням Президента України в прифронтових та прикордонних регіонах активно продовжується робота з нарощення бойових можливостей оборонних рубежів. Щодня посилюються оборонні позиції України", – написав він.
За словами Микити, будівельники й інженери з Закарпаття разом із технікою працюють у цілодобовому режимі попри постійні російські атаки.
Посадовець зазначив, що закарпатці будують лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди, а також облаштовують системи загороджень тощо.
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