Укріплення для ЗСУ. Закарпаття будує фортифікаційні споруди на Запоріжжі – фото

Закарпатська область будує фортифікаційні споруди на Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита.

"Закарпаття будує фортифікаційні споруди в Запорізькій області. За дорученням Президента України в прифронтових та прикордонних регіонах активно продовжується робота з нарощення бойових можливостей оборонних рубежів. Щодня посилюються оборонні позиції України", – написав він.

За словами Микити, будівельники й інженери з Закарпаття разом із технікою працюють у цілодобовому режимі попри постійні російські атаки.